2020-02-20T08:58:15+03:00
Общество

Железнодорожники проведут открытые уроки безопасности в школах Смоленской области

Комплексные мероприятия, направленные на повышение безопасности и предотвращения несчастных случаев в Смоленском регионе, МЖД реализует ежегодно
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Фото: пресс-служба МЖД.Фото: пресс-служба МЖД.
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В течение года более чем в 50 учебных заведениях Смоленщины железнодорожники проведут открытые уроки, викторины и конкурсы на знание правил безопасности нахождения на объектах стальных магистралей, раздадут памятки и буклеты, содержащие основные правила поведения на железной дороге. Особое внимание будет уделено учебным заведениям, расположенным вблизи железной дороги, сообщают представители компании.

Фото: пресс-служба МЖД.

Фото: пресс-служба МЖД.

На перегонах, станциях и остановочных пунктах будут организованы более 70 совместных с правоохранительными органами рейдов по выявлению нарушителей и привлечению их к ответственности. Помимо этого, в течение года планируется отремонтировать 16 пешеходных переходов и настилов, заменить 47 предупреждающих знаков, а также построить одноуровневый пешеходный переход со светозвуковой сигнализацией на станции Смоленск.

Московская железная дорога напоминает, что хождение по путям, переход в неустановленных местах, спрыгивание с платформ опасно для здоровья и жизни. Прослушивание музыки в наушниках или разговор по телефону снижает бдительность: дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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