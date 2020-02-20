Железнодорожники проведут открытые уроки безопасности в школах Смоленской области
В течение года более чем в 50 учебных заведениях Смоленщины железнодорожники проведут открытые уроки, викторины и конкурсы на знание правил безопасности нахождения на объектах стальных магистралей, раздадут памятки и буклеты, содержащие основные правила поведения на железной дороге. Особое внимание будет уделено учебным заведениям, расположенным вблизи железной дороги, сообщают представители компании.
Фото: пресс-служба МЖД.
На перегонах, станциях и остановочных пунктах будут организованы более 70 совместных с правоохранительными органами рейдов по выявлению нарушителей и привлечению их к ответственности. Помимо этого, в течение года планируется отремонтировать 16 пешеходных переходов и настилов, заменить 47 предупреждающих знаков, а также построить одноуровневый пешеходный переход со светозвуковой сигнализацией на станции Смоленск.
Московская железная дорога напоминает, что хождение по путям, переход в неустановленных местах, спрыгивание с платформ опасно для здоровья и жизни. Прослушивание музыки в наушниках или разговор по телефону снижает бдительность: дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав.
ИСТОЧНИК KP.RU