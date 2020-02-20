Жители центра Смоленска останутся без отопления и горячей воды
Жители центра Смоленска останутся без отопления и горячей воды, сообщают представители филиала ПАО «Квадра». Утром 20 февраля коммунальщики будут ремонтировать ветхий участок теплосети в районе улицы Коммунистической. В зону отключения попадают дома по следующим адресам:
ул. Большая Советская, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1;
ул. Тухачевского, 4, 6;
ул. Ленина, 6/1, 8, 8б, 12, 12а, 16;
ул. Маяковского, 3, 5, 5а, 5б, 7;
ул. Докучаева, 1, 3;
ул. Коммунистическая, 1/9, 3, 5, 5а, 7, 13,
ул. Глинки, 1, 3.
В пресс-службе компании сообщают, что тепло и вода будут отключены до 18.00.
Ранее власти согласовали графики капремонта дорог в столице региона. Особое внимание в ремонтной кампании 2020 года будут уделять «синхронизации работ по замене подземных коммуникаций жизнеобеспечения на ремонтируемых участках дорог».
В администрации отмечают, что в настоящее время идет подготовка к замене канализационного коллектора по улице Николаева. Эти работы затянутся на 4-5 месяцев, после чего будет капитально отремонтирована проезжая часть.
ИСТОЧНИК KP.RU