20 Февр. 2020 2020-02-20T09:32:38+03:00

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Жители центра Смоленска останутся без отопления и горячей воды, сообщают представители филиала ПАО «Квадра». Утром 20 февраля коммунальщики будут ремонтировать ветхий участок теплосети в районе улицы Коммунистической. В зону отключения попадают дома по следующим адресам:

ул. Большая Советская, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1;

ул. Тухачевского, 4, 6;

ул. Ленина, 6/1, 8, 8б, 12, 12а, 16;

ул. Маяковского, 3, 5, 5а, 5б, 7;

ул. Докучаева, 1, 3;

ул. Коммунистическая, 1/9, 3, 5, 5а, 7, 13,

ул. Глинки, 1, 3.

В пресс-службе компании сообщают, что тепло и вода будут отключены до 18.00.

Ранее власти согласовали графики капремонта дорог в столице региона. Особое внимание в ремонтной кампании 2020 года будут уделять «синхронизации работ по замене подземных коммуникаций жизнеобеспечения на ремонтируемых участках дорог».

В администрации отмечают, что в настоящее время идет подготовка к замене канализационного коллектора по улице Николаева. Эти работы затянутся на 4-5 месяцев, после чего будет капитально отремонтирована проезжая часть.

ИСТОЧНИК KP.RU