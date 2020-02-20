20 Февр. 2020 2020-02-20T10:19:24+03:00

Две жительницы столицы региона получили деньги на развитие бизнеса и потратили по своему усмотрению

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В Смоленске два человека попались на мошенничестве с субсидиями, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Две жительницы столицы региона получили деньги (по 300 тысяч каждая) на развитие бизнеса, но вместо того, чтобы развиваться, потратили по своему усмотрению.

Сообщается, что одна из смолянок предоставила в Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства фиктивные документы по работе, связанной с организацией отдыха и развлечений, другая - искала поддержку в развитии проекта по физкультурно-оздоровительной деятельности.

По каждому факту заведено уголовное дело.

Ранее другая смолянка стала фигурантом уголовного дела: женщина, мечтавшая стать стройной, задержана с запрещенными флаконами красоты. Проверка показала, что в бутыльках было вещество, запрещенное к ввозу и обороту на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU