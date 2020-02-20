20 Февр. 2020 2020-02-20T13:36:25+03:00

Пятитысячная банкнота и одна сторублевая были обнаружены при пересчете денег в банке

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В Смоленске нашли две поддельные купюры достоинством 5000 и 100 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Обнаружить фальшивки удалось при пересчете денег сотрудниками банка.

Сообщается, что купюры с признаками подделки поступили для внесения на счет.

Банкноты изъяты из обращения. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские обращаются к жителям региона быть внимательными при обращении с деньгами и в случае обнаружения поддельной банкноты незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее смолянка стала фигурантом уголовного дела: женщина, мечтавшая стать стройной, задержана с запрещенными флаконами красоты. Проверка показала, что в бутыльках было вещество, запрещенное к ввозу и обороту на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU