20 Февр. 2020 2020-02-20T15:07:48+03:00

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В Смоленске из-за непогоды перенесли дату патриотического автокросса, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Гонки пройдут не 22 февраля, как сообщалось ранее, а 2 мая.

Зрителям обещают захватывающие соревнования, в которых примут участие гонщики из нескольких городов России, а также из Республики Беларусь.

Заезды состоятся на трассе «Уварово» в Краснинском районе. Вход свободный.

А проведение исторической реконструкции, запланированное на 23 февраля, остается в силе. В Магалинщине в День Защитника Отечества перед зрителями развернутся события, которые произошли перед началом Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции в феврале-марте 1943 года. Начало в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU