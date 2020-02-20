2020-02-20T15:07:48+03:00
Общество

В Смоленске из-за непогоды перенесли дату патриотического автокросса

Гонки пройдут на майских праздниках
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске из-за непогоды перенесли дату патриотического автокросса, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Гонки пройдут не 22 февраля, как сообщалось ранее, а 2 мая.

Зрителям обещают захватывающие соревнования, в которых примут участие гонщики из нескольких городов России, а также из Республики Беларусь.

Заезды состоятся на трассе «Уварово» в Краснинском районе. Вход свободный.

А проведение исторической реконструкции, запланированное на 23 февраля, остается в силе. В Магалинщине в День Защитника Отечества перед зрителями развернутся события, которые произошли перед началом Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции в феврале-марте 1943 года. Начало в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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