20 Февр. 2020 2020-02-20T16:30:56+03:00

23 февраля перед зрителями развернутся события, которые произошли перед началом Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции

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Под Смоленском в День Защитника Отечества пройдет историческая реконструкция. 23 февраля перед зрителями развернутся события, которые произошли перед началом Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции в феврале-марте 1943 года.

По словам организаторов ВИК «Смоленский рубеж», на территории боя в деревне Магалинщина впервые будет представлено более пяти боевых единиц военной техники, достаточное количество и разновидность артиллерии, вооружения. Также зрители будут поражены спецэффектами.

После реконструкции гостям предлагают подкрепиться солдатской кашей и познакомиться с экспонатами музея 1812 года и периода 1941-1945 года. 23 февраля с 12.00 до 16.00 вход в него будет совершенно бесплатным.

Начало реконструкции в 13.00. 3+

Ранее «КП» сообщала, что День Защитника Отечества в регионе будут отмечать с размахом. Для смолян подготовили насыщенную программу с экскурсиями и интерактивными программами. Кроме того, в честь праздника понедельник, 24 февраля, объявлено выходным днем.

ИСТОЧНИК KP.RU