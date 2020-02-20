В Смоленске директор компании подозревается в выпуске в рейс неисправного автобуса
Директор транспортной компании, подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает официальный представитель СКР по региону Наталья Зуева.
Установлено, что в феврале 2020 года он выпустил на маршрут №161 «д. Замощье Смоленского района - Смоленск» автобус «ГАЗ-322132» в неисправном состоянии. В частности, у пассажирского транспорта были неисправны тормоза. Также в ходе проверки были выявлены и другие нарушения правил перевозки пассажиров.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «КП» сообщал о страшном ДТП, в котором пострадали люди. Напомним, утром 30 сентября автобус № 110 «Мазальцево – Смоленск», двигаясь в сторону Колхозной площади, врезался в дерево.
ИСТОЧНИК KP.RU