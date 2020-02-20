2020-02-20T17:17:04+03:00
Происшествия

В Смоленске директор компании подозревается в выпуске в рейс неисправного автобуса

У пассажирского транспорта возникли проблемы с тормозами
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива издания.Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Директор транспортной компании, подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает официальный представитель СКР по региону Наталья Зуева.

Установлено, что в феврале 2020 года он выпустил на маршрут №161 «д. Замощье Смоленского района - Смоленск» автобус «ГАЗ-322132» в неисправном состоянии. В частности, у пассажирского транспорта были неисправны тормоза. Также в ходе проверки были выявлены и другие нарушения правил перевозки пассажиров.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП» сообщал о страшном ДТП, в котором пострадали люди. Напомним, утром 30 сентября автобус № 110 «Мазальцево – Смоленск», двигаясь в сторону Колхозной площади, врезался в дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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