Пропавшую пенсионерку из Сафонова ищут добровольцы

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:24:21+03:00

Женщина сутки назад ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно

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83-летнюю пенсионерку из Сафонова ищут добровольцы. Ориентировку с приметами пропавшей опубликовал ПСО «Сальвар». Сообщается, что женщина ушла из дома сутки назад и до настоящего времени не вернулась.

Фото: ПСО "Сальвар".

Добровольцы организовали срочный выезд для поиска смолянки в городе и лесу. Женщина была прохладно одета для текущего времени года. Однако выезд результата не принес.

Приметы пропавшей в ориентировке выше.

ИСТОЧНИК KP.RU