Пропавшую пенсионерку из Сафонова ищут добровольцы
Женщина сутки назад ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно
Фото: ПСО "Сальвар".
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83-летнюю пенсионерку из Сафонова ищут добровольцы. Ориентировку с приметами пропавшей опубликовал ПСО «Сальвар». Сообщается, что женщина ушла из дома сутки назад и до настоящего времени не вернулась.
Фото: ПСО "Сальвар".
Добровольцы организовали срочный выезд для поиска смолянки в городе и лесу. Женщина была прохладно одета для текущего времени года. Однако выезд результата не принес.
Приметы пропавшей в ориентировке выше.
ИСТОЧНИК KP.RU