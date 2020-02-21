21 Февр. 2020 2020-02-21T13:08:06+03:00

Изъято более 7,4 тысяч бутылок продукции различных наименований

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В Смоленске нашли склад поддельного алкоголя, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Изъято более 7,4 тысяч бутылок продукции различных наименований.

- Установлено, что продукцию для сбыта приобретал 33-летний житель Смоленского района в Москве, затем перевозил и хранил. Изъятое было без марок. Среди алкоголя обнаружено 3,5 тыс. бутылок водки известной марки, - сообщили в полиции.

Запрос в представительство компании показал, что «подозреваемый неоднократно незаконно использовал чужой товарный знак с причинением правообладателю крупного ущерба на общую сумму более 1 млн рублей».

Ранее смолянка стала фигурантом уголовного дела: женщина, мечтавшая стать стройной, задержана с запрещенными флаконами красоты. Проверка показала, что в бутыльках было вещество, запрещенное к ввозу и обороту на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU