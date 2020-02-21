В Смоленске нашли склад поддельного алкоголя
В Смоленске нашли склад поддельного алкоголя, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Изъято более 7,4 тысяч бутылок продукции различных наименований.
- Установлено, что продукцию для сбыта приобретал 33-летний житель Смоленского района в Москве, затем перевозил и хранил. Изъятое было без марок. Среди алкоголя обнаружено 3,5 тыс. бутылок водки известной марки, - сообщили в полиции.
Запрос в представительство компании показал, что «подозреваемый неоднократно незаконно использовал чужой товарный знак с причинением правообладателю крупного ущерба на общую сумму более 1 млн рублей».
Ранее смолянка стала фигурантом уголовного дела: женщина, мечтавшая стать стройной, задержана с запрещенными флаконами красоты. Проверка показала, что в бутыльках было вещество, запрещенное к ввозу и обороту на территории России.
ИСТОЧНИК KP.RU