Первые палы травы зафиксированы в Смоленской области

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:18:10+03:00

Огонь пока не нанес ощутимого вреда

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Первые палы сухой травы зафиксированы в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Сигналы об угрозе лесного пожара огреборцам нескольких районов поступали 20 февраля. К счастью, огонь пока не нанес ощутимого вреда.

Сотрудники МЧС обращаются к жителям региона с просьбой не поджигать траву, ведь травяные палы несут угрозу лесу, населенным пунктам, дачным поселкам, объектам экономики и инфраструктуры.

В 2019 году в регионе были зафиксированы десятки серьезных лесных пожаров. В августе в регионе даже был установлен высокий класс опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU