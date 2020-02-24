Смолянка разбила окна администрации и служебный автомобиль

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:00:37+03:00

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В Смоленской области 33-летняя смолянка подозревается в хулиганстве: накануне женщина разбила топором пять окон в здании администрации Прудковского сельского поселения и повредила стоящую рядом служебную машину, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Нарушительницу удалось задержать.

В отделе полиции смолянка призналась, что своим поступком выразила недовольство работой чиновников. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске директор компании подозревается в выпуске в рейс неисправного автобуса. В один прекрасный день у пассажирского транспорта возникли проблемы с тормозами.

ИСТОЧНИК KP.RU