2020-02-24T12:00:37+03:00
Происшествия

Смолянка разбила окна администрации и служебный автомобиль

33-летняя женщина выразила недовольство работой чиновников
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области 33-летняя смолянка подозревается в хулиганстве: накануне женщина разбила топором пять окон в здании администрации Прудковского сельского поселения и повредила стоящую рядом служебную машину, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Нарушительницу удалось задержать.

В отделе полиции смолянка призналась, что своим поступком выразила недовольство работой чиновников. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске директор компании подозревается в выпуске в рейс неисправного автобуса. В один прекрасный день у пассажирского транспорта возникли проблемы с тормозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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