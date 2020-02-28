2020-02-28T12:20:14+03:00
Общество

На трассе в Смоленской области ограничат движение транспорта

В регионе выполнят капитальный ремонт дороги
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: yandex.ru/maps.Фото: yandex.ru/maps.
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На трассе в Смоленской области ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск. С 1 марта по 15 ноября на участке с 242-ого по 257-ый км дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия будут проводиться работы по капитальному ремонту дороги.

Представители компании сообщают, что предельно допустимые габаритные параметры транспортного средства по ширине составят 3,5 метра.

Ранее в Смоленске из-за двух ДТП на перекрестке образовались огромные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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