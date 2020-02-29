В Смоленске в двух домах из-за нарушений перекрыли газ

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:08:35+03:00

Претензии возникли к незаконно установленным котлам и обустроенным душевым кабинам в местах, где это запрещено

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В Смоленске в двух домах на улицах 8 Марта и Бакунина перекрыли газ на неопределенное время. Сотрудники АО «Газпром газораспределение Смоленск» обнаружили технологические нарушения при обустройстве газового оборудования в помещениях жилых квартир. В частности, претензии возникли к незаконно установленным котлам и обустроенным душевым кабинам в местах, где это запрещено.

- Из-за квартир, нарушивших требования безопасности, от газа были отключены все потребители. Пути решения ситуации удалось наметить на экстренном совещании с участием главы Смоленска Андрееем Борисовым. Газоснабжающая организация сможет восстановить поставки ресурса исключительно после устранения замечаний, то есть как минимум отключения или демонтажа душевых кабин, установки заглушек, обустройства для газовых колонок дымоходов. Участники совещания договорились, что в целях восстановления газоснабжения в дома аварийная бригада ОАО «Жилищник» в квартирах-нарушителей будет вести работу по отключению незаконных душевых устройств, расположенных вблизи газового оборудования. Параллельно «Газпром газораспределение Смоленск» начнут восстанавливать подачу газа в квартиры, - сообщили сотрудники пресс-служба администрации Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU