2020-02-29T09:18:01+03:00
Общество

В Смоленске завершают работы по замене уличных светильников

Параллельно отдельная бригада подрядчика устраняет выявленные в ходе установки недостатки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске завершают работы по замене уличных светильников, сообщает городская администрация. Полностью закончить проект бригады подрядчика планируют через 7-10 дней. В настоящее время заменено больше 13 тысяч фонарей из 14 600.

- Параллельно с основными работами отдельная бригада подрядчика устраняет выявленные в ходе установки недостатки – заменяет оказавшиеся некондиционными лампы, регулирует направление светового потока осветительных приборов. Например, по заявкам жителей дополнительные работы проводились на улицах Ленина, Коненкова, Петра Алексеева, Павлика Морозова, Трофопредприятие, в Соловьиной Роще, - сообщили сотрудники администрации.

Отмечается, что оценку качества работ в постоянном режиме осуществляют приемочные комиссии администраций Ленинского, Промышленного, Заднепровского районов Смоленска. В планах на ближайший период – установка мощных светильников на центральных магистралях города, в том числе на улицах Шевченко, Нормандия-Неман, проспекте Гагарина.

Ранее сообщалось, что рядом с Реадовским парком построят дорогу и продумают решение проблемы с освещением территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске завершают работы по замене уличных светильников
В Смоленске в двух домах из-за нарушений перекрыли газ
В Смоленске снесли четыре ларька
Финал зимней серии гонок ралли-спринт «У Мастера» пройдет 7 марта
Два новых светофора установили под Смоленском
Новый фермерский рынок может появиться в Смоленске
На трассе в Смоленской области ограничат движение транспорта
Под Смоленском страховщик подозревается в похищении денег компании
В Смоленской области ищут мужчину с татуировкой «За ВДВ»
Yota запустила рекламную кампанию #хозяинтарифа
В Смоленске определили судьбу детского лагеря «Орленок»
В Смоленской области снова нашли «свиной» и «гонконгский» грипп
В Смоленской области начали строить завод по производству обуви
В Смоленске покупатели нашли медицинскую иглу в красной рыбе
В Смоленске разработали эскиз мемориального панно
Смоленский учитель стал лауреатом Международного конкурса
В Хиславичах обновят школу
Новый знакомый похитил у смолянина 200 тысяч рублей