29 Февр. 2020 2020-02-29T09:18:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске завершают работы по замене уличных светильников, сообщает городская администрация. Полностью закончить проект бригады подрядчика планируют через 7-10 дней. В настоящее время заменено больше 13 тысяч фонарей из 14 600.

- Параллельно с основными работами отдельная бригада подрядчика устраняет выявленные в ходе установки недостатки – заменяет оказавшиеся некондиционными лампы, регулирует направление светового потока осветительных приборов. Например, по заявкам жителей дополнительные работы проводились на улицах Ленина, Коненкова, Петра Алексеева, Павлика Морозова, Трофопредприятие, в Соловьиной Роще, - сообщили сотрудники администрации.

Отмечается, что оценку качества работ в постоянном режиме осуществляют приемочные комиссии администраций Ленинского, Промышленного, Заднепровского районов Смоленска. В планах на ближайший период – установка мощных светильников на центральных магистралях города, в том числе на улицах Шевченко, Нормандия-Неман, проспекте Гагарина.

Ранее сообщалось, что рядом с Реадовским парком построят дорогу и продумают решение проблемы с освещением территории.

ИСТОЧНИК KP.RU