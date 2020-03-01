Новый выпуск «Ревизорро» о смоленских заведениях выйдет в эфир 1 марта
Новый выпуск «Ревизорро» о смоленских заведениях выйдет в эфир 1 марта. Ранее Ксения Милас с проверкой посетила ночной клуб «Девятый вал», гостиничный комплекс «Семь 40» и два ресторана - «Упитанный енот» и «Хаген». Ведущая шоу оценила чистоту мест и пожарную безопасность.
Ранее «КП» писала, как съемочная группа посетила ночной клуб. Журналистов не пустили на порог увеселительного заведения, но отчаянная ведущая все же прорвалась через охрану и осталась крайне недовольна работой сотрудников заведения.
Начало передачи на телеканале «Пятница» в 14.30.
Смоленский клуб проверила новая ведущая "Ревизорро".Ведущую Ксению Милас и съемочную группу не пускали на порог заведения, но журналисты все же смогли проверить кухню. Видео: ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU