2020-03-01T08:58:43+03:00
Общество

Новый выпуск «Ревизорро» о смоленских заведениях выйдет в эфир 1 марта

Ксения Милас посетила ночной клуб, гостиницу и два ресторана
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: revizorro.friday.ru.Фото: revizorro.friday.ru.
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Новый выпуск «Ревизорро» о смоленских заведениях выйдет в эфир 1 марта. Ранее Ксения Милас с проверкой посетила ночной клуб «Девятый вал», гостиничный комплекс «Семь 40» и два ресторана - «Упитанный енот» и «Хаген». Ведущая шоу оценила чистоту мест и пожарную безопасность.

Ранее «КП» писала, как съемочная группа посетила ночной клуб. Журналистов не пустили на порог увеселительного заведения, но отчаянная ведущая все же прорвалась через охрану и осталась крайне недовольна работой сотрудников заведения.

Начало передачи на телеканале «Пятница» в 14.30.

Смоленский клуб проверила новая ведущая "Ревизорро".Ведущую Ксению Милас и съемочную группу не пускали на порог заведения, но журналисты все же смогли проверить кухню. Видео: ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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