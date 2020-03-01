На трассе под Смоленском перевернулась фура

1 Март 2020 2020-03-01T09:05:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На М1 в районе Дивасов перевернулась фура, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в районе девяти утра 1 марта. По словам очевидцев, грузовик перекрыл несколько полос дороги. Не исключено, что на трассе скоро образуется пробка.

В настоящее время на месте работают сотрудники ДТП. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что на трассе в Смоленской области ограничат движение транспорта. С 1 марта по 15 ноября на участке с 242-ого по 257-ый км дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия будут проводиться работы по капитальному ремонту дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU