2020-03-01T09:05:47+03:00
Происшествия

На трассе под Смоленском перевернулась фура

Грузовик перекрыл несколько полос дороги
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На трассе под Смоленском перевернулась фура. Фото: ВКонтакте.На трассе под Смоленском перевернулась фура. Фото: ВКонтакте.
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На М1 в районе Дивасов перевернулась фура, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в районе девяти утра 1 марта. По словам очевидцев, грузовик перекрыл несколько полос дороги. Не исключено, что на трассе скоро образуется пробка.

В настоящее время на месте работают сотрудники ДТП. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что на трассе в Смоленской области ограничат движение транспорта. С 1 марта по 15 ноября на участке с 242-ого по 257-ый км дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия будут проводиться работы по капитальному ремонту дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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