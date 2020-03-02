2 Март 2020 2020-03-02T08:40:13+03:00

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В Смоленске отпраздновали Масленицу, сообщает «КП-Смоленск». Проводы русской зимы в минувшие выходные состоялись на нескольких площадках – в центральном парке, парке «Соловьиная роща», Реадовском, Сортировке, Миловидово, Талашкино и др.

В Смоленске отпраздновали Масленицу.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Для смолян организаторы приготовили выступление творческих коллективов, массу различных конкурсов и мастер-классов, а затем согревали чаем и блинами. Завершился праздник сжиганием соломенной куклы, символизирующей скорый приход весны.

В Смоленске отпраздновали Масленицу.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU