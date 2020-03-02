2020-03-02T09:27:03+03:00
Общество

Смоленск показали в шоу «Ревизорро»

Ведущая программы Ксения Милас нашла нарушения в местных ресторанах, гостинице и ночном клубе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленск показали в шоу «Ревизорро». Фото: скриншот видео программы.Смоленск показали в шоу «Ревизорро». Фото: скриншот видео программы.
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Смоленске показали в шоу «Ревизорро» на телеканале Пятница. Ведущая программы Ксения Милас посетила два местных ресторана, гостиницу и ночной клуб. В каждом заведении были найдены свои нарушения: один касались санитарных норм, другие – пожарной безопасности.

В частности, съемочная группа проверяли чистоту в помещениях, кухню и работу пожарной сигнализации.

Смоленск показали в шоу «Ревизорро».Ведущая программы Ксения Милас нашла нарушения в местных ресторанах, гостинице и ночном клубе. Видео: Телеканал Пятница, youtube.com.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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