Смоленск показали в шоу «Ревизорро»
Ведущая программы Ксения Милас нашла нарушения в местных ресторанах, гостинице и ночном клубе
Смоленск показали в шоу «Ревизорро». Фото: скриншот видео программы.
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Смоленске показали в шоу «Ревизорро» на телеканале Пятница. Ведущая программы Ксения Милас посетила два местных ресторана, гостиницу и ночной клуб. В каждом заведении были найдены свои нарушения: один касались санитарных норм, другие – пожарной безопасности.
В частности, съемочная группа проверяли чистоту в помещениях, кухню и работу пожарной сигнализации.
Смоленск показали в шоу «Ревизорро».Ведущая программы Ксения Милас нашла нарушения в местных ресторанах, гостинице и ночном клубе. Видео: Телеканал Пятница, youtube.com.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU