2 Март 2020 2020-03-02T09:27:03+03:00

Ведущая программы Ксения Милас нашла нарушения в местных ресторанах, гостинице и ночном клубе

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Смоленске показали в шоу «Ревизорро» на телеканале Пятница. Ведущая программы Ксения Милас посетила два местных ресторана, гостиницу и ночной клуб. В каждом заведении были найдены свои нарушения: один касались санитарных норм, другие – пожарной безопасности.

В частности, съемочная группа проверяли чистоту в помещениях, кухню и работу пожарной сигнализации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/763959" frameborder="0"></iframe> Смоленск показали в шоу «Ревизорро».Ведущая программы Ксения Милас нашла нарушения в местных ресторанах, гостинице и ночном клубе. Видео: Телеканал Пятница, youtube.com.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU