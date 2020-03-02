2 Март 2020 2020-03-02T09:39:22+03:00

В Смоленске гонщик едва не сбил ребенка на переходе. Фото: скриншот с видео паблика «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте.

Парень вовремя успел сообразить и отбежать назад на тротуар

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В Смоленске гонщик едва не сбил ребенка на пешеходном переходе. Ситуация попала на видео и была опубликована в соцсетях днем 1 марта.

Администраторы паблика «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте сообщают, что гонщик летел на приличной скорости по улице Большая Краснофлотская и видел, что ребенок переходит дорогу, но не притормозил. После моста водитель встал в пробку и очевидцам удалось рассмотреть номер его машины.

Будет ли видеозапись передана в ГИБДД не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU