В Смоленске гонщик едва не сбил ребенка на переходе
Парень вовремя успел сообразить и отбежать назад на тротуар
В Смоленске гонщик едва не сбил ребенка на переходе. Фото: скриншот с видео паблика «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте.
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В Смоленске гонщик едва не сбил ребенка на пешеходном переходе. Ситуация попала на видео и была опубликована в соцсетях днем 1 марта.
Администраторы паблика «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте сообщают, что гонщик летел на приличной скорости по улице Большая Краснофлотская и видел, что ребенок переходит дорогу, но не притормозил. После моста водитель встал в пробку и очевидцам удалось рассмотреть номер его машины.
Будет ли видеозапись передана в ГИБДД не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU