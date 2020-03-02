В «Смоленском Поозерье» проснулись медведи
Следы косолапого на снегу заменили сотрудники нацпарка
В «Смоленском Поозерье» проснулись медведи. Фото: паблик "Живая природа" ВКонтакте.
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В «Смоленском Поозерье» проснулись медведи. Следы косолапого на снегу заменили в минувшие выходные сотрудники нацпарка. Согласно приметам, пробуждение медведя связано с наступлением весны.
Ранее в регионе отметили Масленицу. Для смолян организаторы приготовили выступление творческих коллективов, массу различных конкурсов и мастер-классов, а затем согревали чаем и блинами. Завершился праздник сжиганием соломенной куклы
ИСТОЧНИК KP.RU