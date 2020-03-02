2020-03-02T10:42:13+03:00
Общество

В Смоленской области отец заплатил алименты ради поездки заграницу

Мужчина долгое время не мог погасить долг перед своей 18-летней дочерью
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области отец заплатил алименты ради поездки заграницу. Фото: УФССП по Смоленской области.В Смоленской области отец заплатил алименты ради поездки заграницу. Фото: УФССП по Смоленской области.
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В Смоленской области отец рассчитался по алиментам ради поездки заграницу, сообщает пресс-служба регионального УФССП. Мужчина долгое время не мог погасить долг перед своей 18-летней дочерью. Но в один прекрасный день ему предстояло покинуть страну, а статус невыездного этого не позволял.

- За жителем Гагаринского района числился долг в размере 18 тысяч рублей, который он не доплатил своему ребенку. Об обязанности отец знал, но делать этого не спешил. Но, когда поездка могла отмениться, должник исполнил обязательство, - прокомментировали сотрудники ведомства.

Ранее в Смоленске гонщик едва не сбил ребенка на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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