2 Март 2020 2020-03-02T11:58:22+03:00

Андрей Киселев последние шесть лет работал на аналогичной должности в Оренбургской области

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В Смоленском СКР назначили нового заместителя, сообщает пресс-служба ведомства. Андрей Киселев родом из Хабаровска, но последние шесть лет был замом следкома в Оренбургской области.

По словам главы местного СКР Анатолия Уханова, Андрей Киселев обладает «необходимыми профессиональными знаниями и большим опытом следственной работы».

Трудовой стаж в органах прокуратуры у нового заместителя идет с 2004 года.

ИСТОЧНИК KP.RU