В Смоленске на модернизацию ТЭЦ-2 направят около 5 млрд рублей
После ремонта мощность станции увеличится на 16 процентов
В Смоленске на модернизацию ТЭЦ-2 направят около 5 млрд рублей. Фото: ru.wikipedia.org.
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В Смоленске на модернизацию ТЭЦ-2 направят около 5 млрд рублей, сообщает администрация региона. После ремонта – к 2025 году – мощность станции увеличится на 16 процентов. Отмечается, что работы будут включат замену двух турбоагрегатов.
Ранее на ТЭЦ-2 тушили мазут. В столице региона прошли масштабные учения.
ИСТОЧНИК KP.RU