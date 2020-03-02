2 Март 2020 2020-03-02T14:02:20+03:00

В Смоленске на модернизацию ТЭЦ-2 направят около 5 млрд рублей. Фото: ru.wikipedia.org.

После ремонта мощность станции увеличится на 16 процентов

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В Смоленске на модернизацию ТЭЦ-2 направят около 5 млрд рублей, сообщает администрация региона. После ремонта – к 2025 году – мощность станции увеличится на 16 процентов. Отмечается, что работы будут включат замену двух турбоагрегатов.

Ранее на ТЭЦ-2 тушили мазут. В столице региона прошли масштабные учения.

ИСТОЧНИК KP.RU