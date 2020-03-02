2 Март 2020 2020-03-02T15:23:11+03:00

Жители трех улиц в Смоленске могут остаться без холодной воды. Фото: pixabay.com.

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Жители трех улиц в Смоленске могут остаться без холодной воды. С 09.30 3 марта «Горводоканал» проведет в городе ремонтные работы.

В зону отключения попадают Госпитальный тупик, дома №4-а, 10, 12, 25, 27, 29, 33 по улице Госпитальная и №47, 49, 51 по улице Фрунзе.

Сотрудники муниципального предприятия обещают организовать бесперебойный подвоз воды. Оставить заявку можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее в столице региона в двух домах на улицах 8 Марта и Бакунина перекрыли газ на неопределенное время. Сотрудники АО «Газпром газораспределение Смоленск» обнаружили технологические нарушения при обустройстве газового оборудования в помещениях жилых квартир. В частности, претензии возникли к незаконно установленным котлам и обустроенным душевым кабинам в местах, где это запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU