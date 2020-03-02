2 Март 2020 2020-03-02T17:09:43+03:00

На полное решение проблемы требуется порядка 67,3 млн рублей, но в настоящее время этих денег нет

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В Смоленском районе отремонтируют самые разбитые дороги. По информации главы района Ольгой Павлюченковой сложная ситуация сложилась в Катынском, Гнездовском, Пригорском, Печерском и Пионерском сельских поселениях. Для того, чтобы отремонтировать дороги, требуется порядка 67,3 млн рублей, однако в настоящее время этих денег в бюджете нет.

- Ольга Николаевна, эти вопросы нужно ставить в преддверии наступающего года, когда формируется программа дорожных работ. Сейчас у нас все до рубля расписано, - сказал губернатор Алексей Островский на рабочем совещании.

Однако в ходе обсуждения проблемы стало известно, что часть средств все же удастся найти. Ресурсы направят на самые сложные объекты.

Также, как ранее писала «Комсомолка» новая дорога может появиться у Реадовского парка рядом с церковью святой Татианы.

ИСТОЧНИК KP.RU