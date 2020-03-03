Смоленский губернатор уволил своего заместителя
Трудовые отношения расторгнуты с Оксаной Лободой
Смоленский губернатор уволил своего заместителя. Фото: администрация Смоленской области.
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Смоленский губернатор уволил своего заместителя Оксану Лободу. Нового претендента на кресло в администрации региона пока не представили.
Напомним, Оксана Лобода проработала на должности заместителя год. Она контролировала деятельность департамента по здравоохранению и соцзащиты.
ИСТОЧНИК KP.RU