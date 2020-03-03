2020-03-03T08:08:08+03:00
Происшествия

В Смоленске на улице Николаева на смерть сбили пешехода

На месте страшного ДТП работают полицейские
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на улице Николаева на смерть сбили пешехода. Фото: pixabay.com.В Смоленске на улице Николаева на смерть сбили пешехода. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске на улице Николаева на смерть сбили пешехода, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Страшное ДТП произошло в районе 8.00 3 марта рядом с магазином «Корт».

- Пешеход накрыт, на месте полиция, - написал очевидец в соцсети.

Подробности случившегося не сообщаются.

Ранее «гонщик» едва не сбил ребенка на пешеходном переходе. Ситуация попала на видео и была опубликована в соцсетях днем 1 марта. Мальчик чудом остался жив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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