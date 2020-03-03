3 Март 2020 2020-03-03T09:47:11+03:00

В Смоленске домики лебедей из парка отправили на реконструкцию. Фото: администрация Смоленска.

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В Смоленске домики лебедей из парка отправили на реконструкцию, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Конструкциям потребовался ремонт.

Как долго будут ремонтировать убежища не сообщается, но после обновления из сразу же вернут на место, заверили сотрудники администрации.

- Лебеди же находятся в полном порядке и отлично чувствуют себя без домиков, так как те выполняли декоративную функцию, - сообщили в пресс-службе.

Ранее посетитель парка бросил дымовую шашку в дом лебедей. Мужчина разделся, сел в лодку и подплыл к убежищу беззащитных птиц. Очевидцы отмечают, что за выходку мужчина не понес наказания – охраны парка в момент покушения на домик рядом не оказалось. Также смоляне отмечают, что нарушитель общественного порядка действовал не один.

ИСТОЧНИК KP.RU