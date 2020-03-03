2020-03-03T10:35:19+03:00
Происшествия

В Смоленской области ищут молодого мужчину

33-летний Сергей Аракчеев пропал 29 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области ищут молодого мужчину. Фото: ПСО "Сальвар".В Смоленской области ищут молодого мужчину. Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области ищут молодого мужчину: 33-летний Сергей Аракчеев пропал 29 января и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Члены ПСО «Сальвар» сообщают, что мужчина может находиться на территории региона, но в последний раз его видели в Московской области.

Приметы пропавшего в ориентировке ниже.

В Смоленской области ищут молодого мужчину. Фото: ПСО "Сальвар".

В Смоленской области ищут молодого мужчину. Фото: ПСО "Сальвар".

Также в настоящее время продолжаются поиски другого мужчины - 36-летнего Михаила Павлова. Ранее сообщалось, что мужчина уехал на «десятке» из дома в Вязьме 14 февраля и до сих пор не вернулся. В соцсетях отмечалось, что в Вяземском районе была найдена машина мужчины: салон авто был заперт, а внутри находились документы и вещи пропавшего.

В ПСО «Сальвар» сообщили, что в настоящее время дело расследуют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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