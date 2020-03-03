2020-03-03T12:05:30+03:00
Общество

В Смоленске приставы арестовали торговое оборудование предпринимателя-должника

Мужчина отказывался платить таможенный штраф
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске приставы арестовали торговое оборудование предпринимателя-должника. Фото: УФССП России по Смоленской области.В Смоленске приставы арестовали торговое оборудование предпринимателя-должника. Фото: УФССП России по Смоленской области.
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В Смоленске приставы арестовали торговое оборудование предпринимателя-должника, которое тот использовал для продажи товара, сообщает пресс-служба УФССП по региону, из-за того, что мужчина долгое время не оплачивал таможенный штраф.

Судебные приставы пытались убедить должника мирным путем рассчитаться с задолженностью, но мужчина избегал контакта с представителями ведомства. В конечном итоге им пришлось пойти на крайние меры.

- Без торговых весов и витринного оборудования должник не смог осуществлять свою деятельность, в результате чего оплатил долг в полном объеме. Кроме того, за несвоевременное погашение задолженности должнику пришлось оплатить и исполнительский сбор, - сообщили представители ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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