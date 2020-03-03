3 Март 2020 2020-03-03T13:08:17+03:00

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В Смоленске участница Великой Отечественной войны отметила юбилей, сообщает городская администрация. Марии Ривонченковой исполнилось 95 лет.

Родилась Мария Стефановна в селе Рудаевка Кантемировского района Воронежской области, на войну попала, когда ей было 16 лет, оказывала помощь раненым.

Там же, на полях сражений, познакомилась с будущим мужем. Он служил водителем в той же автосанитарной роте. Поженились и уже после окончания войны Мария Стефановна поехала с мужем на его родину – в деревню Старая Буда Смоленской области.

В Смоленске окончила педагогическое училище и 30 лет проработала в Дубровской начальной школе в Хиславичском районе.

На вопрос о секрете долголетия отвечает, что главное не унывать и на все смотреть с оптимизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU