2020-03-03T14:35:48+03:00
Политика

Кадровые назначения произошли в администрации Смоленской области

У губернатора сменился заместитель и назван врио начальника департамента по образованию и науке
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В администрации Смоленской области произошли кадровые назначения. Фото: администрация Смоленской области.В администрации Смоленской области произошли кадровые назначения. Фото: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

В администрации Смоленской области произошли кадровые назначения, сообщает пресс-служба губернатора. 3 марта у главы региона сменился заместитель и назван врио начальника департамента по образованию и науке.

Кресло Оксаны Лободы заняла Вита Хомутова. Теперь ее зона ответственности распространяется на департаменты по образованию и науке и соцразвитию. Врио начальника департамента по образованию и науке стала Елена Талкина, ранее трудившаяся в должности заместителя. А департамент здравоохранения с 3 марта будет курировать заместитель губернатора Полина Хомайко.

Появился в администрации региона и новый советник главы региона. Им стал Павел Ломтиков. Павлу Александровичу поручено следить за строительством и наполнением резидентами индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново», территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж» и особой экономической зоны «Стабна».

Ранее Алексей Островский рассказал почему лишись должности члены его команды в марте 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Страшное смертельное ДТП произошло на Витебском шоссе в Смоленске
Жителям центра Смоленска отключат холодную воду
Стал известен распорядок проведения соревнований ралли-спринта «У мастера» под Брянском
Кадровые назначения произошли в администрации Смоленской области
В Смоленске участница Великой Отечественной войны отметила юбилей
В Смоленске приставы арестовали торговое оборудование предпринимателя-должника
В Смоленской области ищут молодого мужчину
В Смоленске домики лебедей из парка отправили на реконструкцию
В Смоленске на улице Николаева на смерть сбили пешехода
Смоленский губернатор уволил своего заместителя
В Смоленском районе отремонтируют самые разбитые дороги
Жители трех улиц в Смоленске могут остаться без холодной воды
В Смоленске на модернизацию ТЭЦ-2 направят около 5 млрд рублей
В Смоленске пройдет вечер памяти о судьбах женщин на войне
В Смоленском СКР назначили нового заместителя
В Смоленской области отец заплатил алименты ради поездки заграницу
В «Смоленском Поозерье» проснулись медведи
В Смоленске гонщик едва не сбил ребенка на переходе
Смоленск показали в шоу «Ревизорро»
В Смоленске отпраздновали Масленицу
На трассе под Смоленском перевернулась фура
Новый выпуск «Ревизорро» о смоленских заведениях выйдет в эфир 1 марта