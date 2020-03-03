Кадровые назначения произошли в администрации Смоленской области

3 Март 2020 2020-03-03T14:35:48+03:00

У губернатора сменился заместитель и назван врио начальника департамента по образованию и науке

Изменить размер текста: A A

В администрации Смоленской области произошли кадровые назначения, сообщает пресс-служба губернатора. 3 марта у главы региона сменился заместитель и назван врио начальника департамента по образованию и науке.

Кресло Оксаны Лободы заняла Вита Хомутова. Теперь ее зона ответственности распространяется на департаменты по образованию и науке и соцразвитию. Врио начальника департамента по образованию и науке стала Елена Талкина, ранее трудившаяся в должности заместителя. А департамент здравоохранения с 3 марта будет курировать заместитель губернатора Полина Хомайко.

Появился в администрации региона и новый советник главы региона. Им стал Павел Ломтиков. Павлу Александровичу поручено следить за строительством и наполнением резидентами индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново», территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж» и особой экономической зоны «Стабна».

Ранее Алексей Островский рассказал почему лишись должности члены его команды в марте 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU