Стал известен распорядок проведения соревнований ралли-спринта «У мастера» под Брянском

3 Март 2020 2020-03-03T14:25:06+03:00

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Стал известен распорядок проведения финала зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера» и кубка STELS в категории ATV. Напомним, заезды пройдут 7 марта в селе Слободище Дятьковского района Брянской области.

Распорядок проведения соревновательного дня:

С 8-00 до 9-30 административные проверки для участников финала.

В 9-45 торжественное открытие соревнований, брифинг.

В 10-00 старт первой категории участников в борьбе за главный трофей зимней серии гонок в категории ATV кубок STELS у квадроциклистов. Начнёт свою работу пункт питания, где все желающие смогут приобрести напитки и пищу, а так же согреться горячим чаем. Ориентировочно с этого же времени вы сможете понаблюдать за борьбой финалистов в номинации «Леди».

С 11-30 начнутся заезды финалистов категории 4х4 в борьбе за подиум среди джипов и кроссоверов.

А уже с 12-00 на сцене для вас начнут свои выступления музыкальные коллективы из г. Дятьково.

В 14-00 в борьбу за подиум вступят спортсмены финалисты в категории 1400 на автомобилях с приводом на заднюю ось. Так же все желающие смогут понаблюдать за демонстрацией техники STIHL на специально оборудованной площадке.

С 15-00 начнутся заезды в категории 1600 автомобили с приводом на переднюю ось. Сразу по завершению финалов в категории 1600, организаторы начнут старты финалистов в категории 2000 полноприводные легковые автомобили.

Уже в 16-30 в соревнования вступит категория 1400 спорт, а в 17-30 начнут борьбу финалисты категории 1600 спорт. И завершит соревновательный день категория класса свободный участники которой и разыграют заключительный комплект наград.

В 19-00 состоится торжественная церемония награждения победителей и призёров зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера» и кубка STELS в категории ATV.

Заявки и стартовые номера на каждого финалиста распечатаны и будут находиться на месте регистрации. С регламентом мероприятия можно ознакомиться здесь. Торжественная церемония награждения победителей и призёров пройдёт по завершению всех заездов. Напомним, третий этап соревнований прошел в начале февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU