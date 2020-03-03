2020-03-03T15:24:44+03:00
Общество

Жителям центра Смоленска отключат холодную воду

Сотрудники «Горводоканала» продолжают ремонтные работы на сетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жителям центра Смоленска отключат холодную воду. Фото: pixabay.com.Жителям центра Смоленска отключат холодную воду. Фото: pixabay.com.
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Жителям центра Смоленска отключат холодную воду, сообщают сотрудники «Горводоканала». Перерыв с подачей воды произойдет на один день – с 09.30 4 марта и до окончания работ. В зону отключения попали жители домов от 26-го до 48Б по улице Исаковского.

- Подвоз воды будет организован по заявкам населения (тел. АДС 38-18-50, 70-50-61), - сообщили сотрудники предприятия.

Ранее без воды остались жители трех улиц. А в двух домах на улицах 8 Марта и Бакунина перекрыли газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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