Страшное смертельное ДТП произошло на Витебском шоссе в Смоленске
Смертельное ДТП произошло на Витебском шоссе в Смоленске. В третьем часу дня 3 марта перед мостом столкнулись три машины.
- Прицеп фуры во время движения начало нести со стороны в сторону, - пишут очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. – Он зацепил легковушку, после этого она пошла лоб в лоб с ГАЗоном. Водитель фуры в тяжелом состоянии лежал дышал. Водитель газона погиб на месте. Медики и МЧС быстро прибыли на место ДТП.
Страшное смертельное ДТП произошло на Витебском шоссе в Смоленске. Фото: ВКонтакте.
На снимках видно, что после столкновения с ГАЗоном автомобиль такси врезался в столб.
Пользователи интернета в соцсетях приносят соболезнования семье погибшего и требуют запретить въезд больших грузовых автомобилей в город.
Ранее утром 3 марта на улице Николаева на смерть сбили пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU