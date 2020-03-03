3 Март 2020 2020-03-03T15:42:02+03:00

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Смертельное ДТП произошло на Витебском шоссе в Смоленске. В третьем часу дня 3 марта перед мостом столкнулись три машины.

- Прицеп фуры во время движения начало нести со стороны в сторону, - пишут очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. – Он зацепил легковушку, после этого она пошла лоб в лоб с ГАЗоном. Водитель фуры в тяжелом состоянии лежал дышал. Водитель газона погиб на месте. Медики и МЧС быстро прибыли на место ДТП.

Страшное смертельное ДТП произошло на Витебском шоссе в Смоленске. Фото: ВКонтакте.

На снимках видно, что после столкновения с ГАЗоном автомобиль такси врезался в столб.

Пользователи интернета в соцсетях приносят соболезнования семье погибшего и требуют запретить въезд больших грузовых автомобилей в город.

Ранее утром 3 марта на улице Николаева на смерть сбили пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU