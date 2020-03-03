3 Март 2020 2020-03-03T17:04:15+03:00

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Стала известна судьба велижских водолазов по «делу Бахова». Двое спасателей - Алексей Прокофьев и Вячеслав Кашко - ушли со службы по собственному желанию, а Роман Краснощеков 4 марта выходит на работу, он до сих пор числится в отряде. В настоящее время следствие по делу последнего водолаза продолжается, но он больше не находится под домашним арестом. 2 марта Роман по решению суда отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, Роман Краснощеков стал подозреваемым в подрыве гранаты у крыльца своего дома. Инцидент произошел незадолго после выхода в эфир очередной части программы Андрея Малахава «Прямой эфир», где водолазы рассказывали о поисках смоленского подростка Влада Бахова, который в апреле 2019 года не вернулся с Дня рождения знакомого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/755716" frameborder="0"></iframe> В Велиже задержан подозреваемый в подрыве гранаты на крыльце дома.Видео: СУ СК России по Смоленской области.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU