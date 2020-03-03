2020-03-03T17:04:15+03:00
Общество

Стала известна судьба велижских водолазов по «делу Бахова»

Двое спасателей ушли со службы, а Роман Краснощеков 4 марта выходит на работу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Стала известна судьба велижских водолазов по «делу Бахова». Фото: пресс-служба реготделения партии ЛДПР.Стала известна судьба велижских водолазов по «делу Бахова». Фото: пресс-служба реготделения партии ЛДПР.
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Стала известна судьба велижских водолазов по «делу Бахова». Двое спасателей - Алексей Прокофьев и Вячеслав Кашко - ушли со службы по собственному желанию, а Роман Краснощеков 4 марта выходит на работу, он до сих пор числится в отряде. В настоящее время следствие по делу последнего водолаза продолжается, но он больше не находится под домашним арестом. 2 марта Роман по решению суда отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, Роман Краснощеков стал подозреваемым в подрыве гранаты у крыльца своего дома. Инцидент произошел незадолго после выхода в эфир очередной части программы Андрея Малахава «Прямой эфир», где водолазы рассказывали о поисках смоленского подростка Влада Бахова, который в апреле 2019 года не вернулся с Дня рождения знакомого.

В Велиже задержан подозреваемый в подрыве гранаты на крыльце дома.Видео: СУ СК России по Смоленской области.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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