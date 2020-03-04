В Смоленске привезут мощи святой Матроны

4 Март 2020 2020-03-04T08:14:54+03:00

Приложиться к святыне можно будет в Успенском соборе

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В Смоленск привезут мощи святой Матроны Московской. Приложиться к святыне можно будет в Успенском соборе 7 и 8 марта, сообщает пресс-служба Смоленской митрополии. Божественная литургия, в честь дня памяти обретения мощей святой блаженной старицы, состоится 7 марта в 9.00.

Блаженная Матрона Московская является одной из самых известных и почитаемых в России святых. Считается, что по молитвам святой происходит огромное количество чудес и исцелений.

ИСТОЧНИК KP.RU