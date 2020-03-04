В Смоленске мужчину задержали за дебош в больнице
В Смоленске мужчину задержали за дебош в больнице, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Инцидент произошел накануне в одном из учреждений города.
- Молодой человек вел себя неадекватно, в адрес окружающих выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками и мешал работе персонала, за что был задержан и передан сотрудникам постовой службы для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Позднее на мужчину был составлен протокол за мелкое хулиганство.
А в феврале в столице региона задержали посетителя кафе. Из-за вызывающего поведения мужчины персоналу пришлось нажать тревожную кнопку.
ИСТОЧНИК KP.RU