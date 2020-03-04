2020-03-04T08:23:40+03:00
Происшествия

В Смоленске мужчину задержали за дебош в больнице

32-летний посетитель мешал работе врачей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске мужчину задержали за дебош в больнице. Фото: Управления Росгвардии по Смоленской области.В Смоленске мужчину задержали за дебош в больнице. Фото: Управления Росгвардии по Смоленской области.
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В Смоленске мужчину задержали за дебош в больнице, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Инцидент произошел накануне в одном из учреждений города.

- Молодой человек вел себя неадекватно, в адрес окружающих выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками и мешал работе персонала, за что был задержан и передан сотрудникам постовой службы для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Позднее на мужчину был составлен протокол за мелкое хулиганство.

А в феврале в столице региона задержали посетителя кафе. Из-за вызывающего поведения мужчины персоналу пришлось нажать тревожную кнопку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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