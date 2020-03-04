2020-03-04T09:03:18+03:00
Общество

Смоленск откажется от использования песка для борьбы с гололедом

В столице региона появится станция для приготовления спецрастворов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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Смоленск откажется от использования песка для борьбы с гололедом, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В скором времени в столице региона появится станция для приготовления спецрастворов. Посыпать улицы будут веществом, созданным на основе солей, которое позволит быстро растопить лед при минимальном воздействии на окружающую среду.

Также планируется установить две заправочные станции в Заднепровье. Они позволят загрузить технику смесями, не возвращаясь на базу.

Следить за работой машин будут с помощью нового программного обеспечения. На отдельном мониторе будет видно, где работает конкретная машина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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