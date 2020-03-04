В Смоленской области пошел кленовый сок
Деревья проснулись на месяц раньше
В Смоленской области пошел кленовый сок. Фото: ВКонтакте.
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В Смоленской области пошел кленовый сок. Сокодвижение у деревьев обнаружено в конце февраля – начале марта, сообщает паблик «Живая природа» ВКонтакте.
Отметим, что в этом году деревья проснулись на месяц раньше обычного. Кленовый сок в нашем регионе традиционно собирают в конце марта. Сокодвижение идет несколько недель, после чего на деревьях появляются почки.
Ранее в «Смоленском Поозерье» проснулись медведи. Следы косолапых обитателей леса обнаружили на снегу сотрудники национального парка.
ИСТОЧНИК KP.RU