2020-03-04T10:16:18+03:00
Общество

В Смоленской области пошел кленовый сок

Деревья проснулись на месяц раньше
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области пошел кленовый сок. Фото: ВКонтакте.В Смоленской области пошел кленовый сок. Фото: ВКонтакте.
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В Смоленской области пошел кленовый сок. Сокодвижение у деревьев обнаружено в конце февраля – начале марта, сообщает паблик «Живая природа» ВКонтакте.

Отметим, что в этом году деревья проснулись на месяц раньше обычного. Кленовый сок в нашем регионе традиционно собирают в конце марта. Сокодвижение идет несколько недель, после чего на деревьях появляются почки.

Ранее в «Смоленском Поозерье» проснулись медведи. Следы косолапых обитателей леса обнаружили на снегу сотрудники национального парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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