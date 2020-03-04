4 Март 2020 2020-03-04T10:29:03+03:00

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В Смоленске отремонтировали спортивную школу олимпийского резерва №1, расположенную на улице Нарвская, сообщает пресс-служба обладминистрации. В учреждении покрасили стены, отциклевали полы, заменили на современные осветительные приборы. Также кардинально изменился спортзал на втором этаже. Там отремонтировал пол, установили систему шумоизоляции, покрасили стены и потолки. Также полностью заменена сантехника и отремонтированы раздевалки.

Сегодня в спортивной школе тренируются около 300 ребят в возрасте от 8 до 18 лет. На базе заведения работают секции фехтования, гиревого спорта, биатлона, каратэ. Трехэтажный спортивный комплекс школы включает в себя тренажерный, спортивный и специализированный зал гиревого спорта.

Ранее «КП» писала, что в скором времени в городе планируют отремонтировать детский сад на улице Ломоносова, который посещают дети с нарушением зрения. В дошкольном учреждении заменят окна на пластиковые, установят новые игровые площадки и отремонтируют дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU