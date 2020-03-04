2020-03-04T11:32:21+03:00
Общество

В смоленские детские школы искусств поступили новые барабаны

Музыкальные инструменты получили учреждения города и области
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В смоленские детские школы искусств поступили новые барабаны. Фото: pixabay.com.В смоленские детские школы искусств поступили новые барабаны. Фото: pixabay.com.
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В шесть смоленских детских школ искусств поступили новые барабаны, сообщает администрация региона. Обладателями ударных инструментов стали Верхнеднепровское, Кощинское, Вяземское, Рославльское учреждения. В Смоленске барабаны получили Детская музыкальная школа № 1 имени М. И. Глинки и № 5 им. В. П. Дубровского.

Кроме того, по набору духовых музыкальных инструментов направлено Рославльской детской музыкальной школе им. М. И. Глинки и школе искусств имени М. А. Балакирева (Смоленск).

В администрации региона отметили, что музыкальное пополнение стало возможным благодаря реализации федеральной программы. Обновление инструментов происходит ежегодно.

Ранее в Смоленске отремонтировали спортивную школу олимпийского резерва №1, расположенную на улице Нарвская. В учреждении покрасили стены, отциклевали полы, заменили на современные осветительные приборы. Также кардинально изменился спортзал на втором этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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