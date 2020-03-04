4 Март 2020 2020-03-04T12:28:41+03:00

В страшном массовом ДТП в Смоленске погибли двое водителей. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

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В страшном массовом ДТП в Смоленске погибли двое водителей, сообщают сотрудники областного УГИБДД подробности аварии, которая произошла накануне днем, 3 марта, на улице Витебское шоссе.

По словам полицейских, ДТП произошло из-за того, что водитель фуры не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с «Ситроен». После этого машина наехала на бордюр, выскочила на встречку и лоб в лоб врезалась в «ГАЗ» и задела «Рено Логан».

В результате ДТП погиб 31-летний водитель «ГАЗона» и 53-летний водитель «Скании».

Пользователи интернета в соцсетях приносят соболезнования семье погибшего и требуют запретить въезд больших грузовых автомобилей в город.

Ранее утром 3 марта на улице Николаева на смерть сбили пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU