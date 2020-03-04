В страшном массовом ДТП в Смоленске погибли двое водителей
В страшном массовом ДТП в Смоленске погибли двое водителей, сообщают сотрудники областного УГИБДД подробности аварии, которая произошла накануне днем, 3 марта, на улице Витебское шоссе.
По словам полицейских, ДТП произошло из-за того, что водитель фуры не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с «Ситроен». После этого машина наехала на бордюр, выскочила на встречку и лоб в лоб врезалась в «ГАЗ» и задела «Рено Логан».
В результате ДТП погиб 31-летний водитель «ГАЗона» и 53-летний водитель «Скании».
Пользователи интернета в соцсетях приносят соболезнования семье погибшего и требуют запретить въезд больших грузовых автомобилей в город.
Ранее утром 3 марта на улице Николаева на смерть сбили пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU