4 Март 2020 2020-03-04T12:51:33+03:00

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Жителям Смоленска отключат холодную воду, сообщают представители «Горводоканала». Сотрудники муниципального предприятия продолжают проводить в городе ремонтные работы.

5 марта с 9.30 до окончания работ без воды останутся жители домов №№3, 3-б, 3-в, 3-г, 4-б, 4-в, 6, 8-а, 13, 51, 52, 64, 90, 9 поселка Миловидово и люди, проживающие в домах от №№67 до 113 и от 68-го до 110-б по Большой Октябрьской.

6 марта с 9.00 ресурс будет отключен по следующим адресам: ул. Юрьева д. 13, 15, ЦТП-197, ул. Островского д. 10 (д/с «Антошка»), ул. Б. Советская д. 5, 7, 9, 11, 13, 13-а, 13/2, 15, 17, 19/2, 21, 23, ул. Докучаева д. 8, 10, 11, 11-а, 11-б, ул. В-Сенная д. 2, 4.

Сотрудники муниципального предприятия обещают организовать подвоз воды. Заказать «бочку» можно по телефонам: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее стало известно, что в столице региона будут бороться с гололедом химическими реагентами. Новый способ позволит избавиться от песчаных бурь в весенний период.

ИСТОЧНИК KP.RU