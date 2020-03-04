4 Март 2020 2020-03-04T15:05:23+03:00

Точки продаж весенних цветов к 8 марта определили в Смоленске. Фото: администрация Смоленска.

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Официальные точки продаж весенних цветов к 8 марта определили в Смоленске. По информации городской администрации, предпринимателям разрешат торговать на 13 улицах.

- Торговля развернется на улицах областного центра с 5 по 8 марта, - сообщили сотрудники пресс-службы.

Предполагается, что места торговли будут оборудованы для удобства продавцов и покупателей. Приобрести букет женщинам можно в местах, указанных ниже.

Точки продаж весенних цветов к 8 марта определили в Смоленске. Фото: администрация Смоленска.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске может появиться новый фермерский рынок. Ожидается, что современная торговая площадка заработает в августе 2020 года. Продавцам обещают создать достойные условия для работы, а покупателям – удобство для выбора продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU