4 Март 2020 2020-03-04T17:06:58+03:00

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Смолянин стал фигурантом уголовного дела за желание нарастить мышцы, сообщил пресс-секретарь Смоленской таможни Владимир Сафонов. Препараты, которыми планировал воспользоваться 50-летний мужчина, оказались запрещенными к обороту в России. Семь блистеров с таблетками, покрытыми оболочкой из глазури, три банки с таблетками и пять флаконов с жидкостью были найдены у смолянина в ходе осмотра при пересечении границы.

Общая масса сильнодействующих веществ в препаратах составила почти 82 грамма.

- Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, - сообщил представитель Смоленской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU