5 Март 2020 2020-03-05T08:11:04+03:00

Под Смоленском выявили банду, занимающуюся легализацией мигрантов. Фото: из архива регионального Погрануправления.

Местные жители делали фиктивную регистрацию приезжим и готовили документы для миграционной службы

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В Смоленской области задержали членов ОПГ незаконно оформлявших иностранцев на территории России. Задержание провели сотрудники регионального УФСБ.

Сообщается, что задержаны два местных жителя, выходцы из азиатских республик.

Как удалось выяснить, их подозревают в том, что они за деньги помогали прибывшим нелегалам оформлять фиктивную регистрацию и далее готовили документы для миграционной службы. Подозреваемые задержаны. Возбуждены уголовные дела.

Ранее смолянин стал фигурантом уголовного дела за желание нарастить мышцы. Препараты, которыми планировал воспользоваться 50-летний мужчина, оказались запрещены к обороту в России.

ИСТОЧНИК KP.RU