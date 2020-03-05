В смоленском райцентре машина попала в реку
Автомобиль спускался по реке Вазуза, наполовину погрузившись под воду
В смоленском райцентре машина попала в реку. Фото: ВКонтакте.
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В смоленском райцентре машина попала в реку. Инцидент произошел накануне в Сычевке. Автомобиль спускался по реке Вазуза, наполовину погрузившись под воду. Местные жители в соцсетях гадали, как машина там оказалась и где ее владелец.
В смоленском райцентре машина попала в реку. Фото: ВКонтакте.
На снимке, появившемся позднее, видно, как машина съехала со склона. За происходящим наблюдали несколько человек. Был ли среди них владелец железного коня, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU