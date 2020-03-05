5 Март 2020 2020-03-05T08:37:49+03:00

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В Смоленске ветерана войны поздравили с вековым юбилеем: 100 лет исполнилось жительнице Заднепровья, ветерану войны и труда Маргарите Георгиевне Везетау.

Маргарита Георгиевна родилась в Ленинграде, окончила сельхозинститут. Трудилась в Чкаловской области на уборке урожая, была на Севере преподавателем школы юнг, а в 44-м награждена медалью «За оборону Советского Заполярья».

После войны окончила институт и по распределению работала на опытной станции в Кардымовском районе Смоленской области, затем в Стодолище. В 1986 году за высокие достижения в научно-исследовательской деятельности была награждена орденом «Знак Почета». Позже Маргарита Георгиевна преподавала в Шаталовском государственном техникуме, откуда и ушла на пенсию.

У Маргариты Георгиевны двое дочерей, внучка и три правнучки.

Ранее 100 лет исполнилось Людмиле Федоренковой. На долю Людмилы Дмитриевны выпали тяжелые испытания: в партизанском отряде погиб муж, защищая нашу Родину от врага. Но горе не сломило смолянку и на протяжении всего военного лихолетья она самоотверженно трудилась на трудовом фронте.

Также в Смоленске прошли два парада для ветеранов. Первым внимание уделили участнику битвы за Ленинград Михаилу Кугелеву. Второе шествие организовали для Михаила Горбачева. Всего в 2020 году пройдет более 180 ключевых мероприятий, организованных в рамках Года памяти и славы.

ИСТОЧНИК KP.RU