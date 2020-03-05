5 Март 2020 2020-03-05T09:57:33+03:00

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В Смоленской области изменится расписание двух пригородных поездов, сообщает пресс-служба МЖД. Корректировки произойдут на маршруте Витебск – Рудня с 10 марта. Транспорт будет следовать по укороченным маршрутам – только между станциями Витебск и Заольша (Республика Беларусь).

Так, по вторникам и четвергам поезд № 6641 станет отправляться из Витебска в 08:22 и прибывать на конечную станцию Заольша в 09:33, а поезд №6644 будет выходить в рейс из Заольши (а не как ранее из Рудни) в 11:05 и прибывать в Витебск в 12:23. Пассажирам, желающим попасть из Рудни в Витебск, следует воспользоваться альтернативным транспортом, чтобы добраться до Заольши. Изменения внесены по просьбе Белорусской железной дороги.

Ранее «КП» писала, что в праздники через Смоленск пройдут дополнительные поезда. Дополнительные рейсы свяжут наш регион с Москвой и Санкт-Петербургом.

ИСТОЧНИК KP.RU