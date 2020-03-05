2020-03-05T09:57:33+03:00
Общество

В Смоленской области изменится расписание двух пригородных поездов

Корректировки произойдут с 10 марта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области изменится расписание двух пригородных поездов. Фото: пресс-служба МЖД.В Смоленской области изменится расписание двух пригородных поездов. Фото: пресс-служба МЖД.
Изменить размер текста:

В Смоленской области изменится расписание двух пригородных поездов, сообщает пресс-служба МЖД. Корректировки произойдут на маршруте ВитебскРудня с 10 марта. Транспорт будет следовать по укороченным маршрутам – только между станциями Витебск и Заольша (Республика Беларусь).

Так, по вторникам и четвергам поезд № 6641 станет отправляться из Витебска в 08:22 и прибывать на конечную станцию Заольша в 09:33, а поезд №6644 будет выходить в рейс из Заольши (а не как ранее из Рудни) в 11:05 и прибывать в Витебск в 12:23. Пассажирам, желающим попасть из Рудни в Витебск, следует воспользоваться альтернативным транспортом, чтобы добраться до Заольши. Изменения внесены по просьбе Белорусской железной дороги.

Ранее «КП» писала, что в праздники через Смоленск пройдут дополнительные поезда. Дополнительные рейсы свяжут наш регион с Москвой и Санкт-Петербургом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гагарине продавец зарабатывала на отмене покупок
В Десногорске заработал обновленный автовокзал
В Смоленской области изменится расписание двух пригородных поездов
Гагарин и Десногорск победили в конкурсе проектов комфортной городской среды
В Смоленске ветерана войны поздравили с вековым юбилеем
В смоленском райцентре машина попала в реку
Под Смоленском выявили банду, занимающуюся легализацией мигрантов
Смолянин стал фигурантом уголовного дела за желание нарастить мышцы
Точки продаж весенних цветов к 8 марта определили в Смоленске
Жителям Смоленска отключат холодную воду
В страшном массовом ДТП в Смоленске погибли двое водителей
В смоленские детские школы искусств поступили новые барабаны
В Смоленске отремонтировали спортивную школу
В Смоленской области пошел кленовый сок
Смоленск откажется от использования песка для борьбы с гололедом
В Смоленске мужчину задержали за дебош в больнице
В Смоленске привезут мощи святой Матроны
Стала известна судьба велижских водолазов по «делу Бахова»
Страшное смертельное ДТП произошло на Витебском шоссе в Смоленске
Жителям центра Смоленска отключат холодную воду